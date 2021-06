Jóqueis lusos conquistam bons resultados em Madrid 21 Junho, 2021 17:00

Decorreu este sábado uma nova e apaixonante jornada de sete corridas no Hipódromo de Madrid e na qual os jóqueis Ricardo Sousa e Dinis Ferreira conquistaram bons resultados.

A competição começou com o emocionante Prémio Martorell (Categoria C) para poldros de dois anos, sobre 1.200 metros em linha recta. Triunfo de «Galilodge (FR)» da quadra Elevage la Reverdite montado por Ricardo Sousa. «Galilodge» bateu «Bribon» por uma cabeça, ficando em terceiro «Bravo» montado por Vaclav Janacek.

Na segunda corrida, disputou-se o Prémio Dual Sea (1800m). O favorito «Tazones» da Yeguada Rocio e treinado por Arizkorreta, conseguiu uma vitória fácil montado por Vaclav Janacek que se manteve durante todo o percurso na terceira posição até entrar na recta final, vencendo por dois corpos e meio de vantagem «Topa» montado por Ricardo Sousa. «Larmour» foi terceiro classificado montado por J.L Borrego.

No Prémio My Mourne reservado a poldros e poldras de 3 anos (1.800m), o português Dinis Ferreira foi o vencedor com Belador da quadra Toledo. Dinis Ferreira foi o joquei que acompanhou o ganhador até cruzar a meta, vencendo por uma vantagem de mais de quatro corpos sobre «Lorleau» e «Bidul», segundo e terceiro classificados.

O momento mais esperado da jornada, o Grande Prémio Claudio Carudel (1.600m) disputado na pista de relva, contou com 8 aspirantes ao ouro e teve como vencedor «Rodaballo» da Quadra Pata Negra Racing montado por José Luis Martinez. Ricardo Sousa que atravessa um grande momento de forma, foi segundo classificado com «What’s Up (FR)».

O Prémio Takala (1.200m) na pista de areia, contou com 7 participantes, com uma partida falhada que teve que se repetir. Venceu «So Hi Storm» montado por Borja Fayos após uma luta renhida com «Dancing Ballerina» montada por Borja Fayos que terminou na segunda posição. Ricardo Sousa com «New Jack Swing» foi terceiro classificado.

Resultados AQUI