Jóquei morre em colisão entre dois cavalos

Daniel Quintero, de 19 anos, morreu quando o seu cavalo embateu noutro durante um treino, na Flórida, resultando na sua morte imediata.

O jóquei Daniel Quintero, de apenas 19 anos, morreu na manhã de sábado no circuito Tampa Bay Downs, na Flórida, EUA, durante um treino.

Acredita-se que o seu cavalo tenha saído disparado na direção errada ao redor da pista, colidindo com outro que vinha na direção oposta. Tanto o outro jóquei envolvido no acidente como ambos os cavalos escaparam sem ferimentos. Quintero, no entanto, terá sofrido morte instantânea.

O circuito homenageou o adolescente, que nasceu na Venezuela, com um minuto de silêncio.

Num ‘tweet’ do circuito lia-se: “O jóquei Daniel Quintero morreu como resultado de um acidente de treino esta manhã [sábado] em Tampa Bay Downs. Toda a comunidade do hipódromo expressa as suas condolências aos seus familiares e amigos.”

Jockeys and their valets observe a moment of silence in honor of 19-year-old exercise rider Daniel Quintero, who died this morning in a training accident. pic.twitter.com/CqKVUFPQEF — Tampa Bay Downs (@TampaBayDownsFL) January 21, 2023

Fonte: The Mirror