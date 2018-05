Jogos Equestres Nacionais – “Caminhada Equestre Olímpica e Paralímpica”

Continuando a Missão do Programa “Caminhada Equestre Olímpica e Paralímpica” é, com enorme orgulho, que a direcção da Academia João Cardiga Vos informa que 11 atletas do “Team Cardiga” vão participar, entre os dias 3 e 6 de Maio, nos JOGOS EQUESTRES NACIONAIS que decorrem, de 4 a 13 de Maio, na Companhia das Lezírias, em Samora Correia.

Nesta altura, será efectuada a avaliação funcional aos atletas da Cardiga Paradressage Team – José Neves e Rita Lagartinho.

Para os que quiserem “dar um salto” à Companhia das Lezírias, deixamos um PROGRAMA PROVISÓRIO

Os conjuntos da Academia participarão nas seguintes competições:

– DIA 3 DE MAIO (QUINTA FEIRA)

– Da parte da tarde – Avaliação funcional aos atletas de Paradressage ainda sem classificação internacional.

– DIA 4 DE MAIO (SEXTA FEIRA)

A partir das 8h00

– CPEDI3* (Concurso Paradressage Internacional 3*)

– CDR (Concurso de Dressage Regional)

A partir das 15h00

– CNET (Campeonato nacional de Equitação de Trabalho)

– DIA 5 DE MAIO (SABADO)

A Partir das 13h00

– CDI3* (Concurso Dressage Internacional 3*)

– CPEDI3* (Concurso Paradressage Internacional 3*)

A partir das 16h00

– CNET – (Campeonato nacional de Equitação de Trabalho – Maneabilidade)

DIA 6 DE MAIO (DOMINGO)

A partir das 9h00

– CDI3* (Concurso Dressage Internacional 3*)

– CPEDI3* (Concurso Paradressage Internacional 3*)

A partir das 17h00

– CNET – (Campeonato nacional de Equitação de Trabalho – Velocidade)

Programa provisório AQUI