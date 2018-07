Jogos Equestres Mundiais 2018: Brasil com 4 conjuntos qualificados 10 Julho, 2018 11:47

Faltando menos de dois meses, para os Jogos Equestres Mundiais 2018 em Tryon, Carolina do Norte (EUA), o Brasil, conseguiu este fim-de-semana no CDI3* que decorreu na Sociedade Hípica Paulista em São Paulo, a qualificação de uma equipa composta por, Leandro Silva (Di Caprio) (68,652%), Pedro Tavares de Almeida com o garanhão Lusitano Aoleo de 15 anos (66,957%) que se juntam agora a Giovana Pass (Zingaro de Lyw) e João Victor Oliva (Xiripiti ou Xamã dos Pinhais) já qualificados para o mundial.

Nas reprises do Small, que serviram como provas de observação para os Jogos Pan Americanos no Peru, João Paulo dos Santos com Carthago Comando SN venceu o Prix St. George com 70,412%, Mauro Pereira Jr com Don Enrico foi segundo classificado (69,118%) enquanto a jovem cavaleira Yara do Amaral Fernandez, montando Dilto HI, ocupou o terceiro lugar (67,059%).

Confira os resultados AQUI