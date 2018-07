Jogos do Mediterrâneo 2018: Dobradinha francesa na final individual – Portugueses entre o Top 10 2 Julho, 2018 8:44

Quatro percursos sem faltas, dois na prova por equipas e nas duas mãos da prova individual, além de um desempate muito disputado sem faltas, deram a Medalha de Ouro à francesa Felicie Bertrand montando Sultane des Ibis. A jovem amazona de 32 anos foi a primeira dos cinco conjuntos, quatro deles franceses, a disputar o desempate, realizando o percurso no melhor tempo sem penalizações. A sua compatriota Alexandra Paillot conquistou a Medalha de Prata com Tonio La Goutelle, com um derrube em 42,67s, enquanto o Bronze foi para o cavaleiro egípcio Abdel Said montando Hope Van Sherpen Donder, que também penalizou quatro pontos em 42,69s.

Os três representantes portugueses, com algumas expectativas, ficaram classificados no top 10 entre 46 participantes de 15 países: Duarte Seabra em 7º lugar com Fernhill Curra Quinn (0/0/4-62,67s); Rodrigo Giesteira Almeida com Isolde Vd Heffinck em 8º lugar (0/4/1-69,07s) e Luís Sabino Gonçalves em 10º com Acheo Di San Patrignano (1/1/5-68,73s).

António Matos Almeida com Irene van de Kwachthoeve ficou classificado em 11º, tendo somado 8 pontos (4/0/4-63,20s).

A prova individual de saltos de obstáculos dos XVIII Jogos do Mediterrâneo 2018, foi disputada na passada sexta-feira, na pista olímpica do Real Club de Polo de Barcelona.

Confira os resultados AQUI