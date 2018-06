Jogos do Mediterrâneo 2018: 46 Conjuntos disputam a final Individual 28 Junho, 2018 18:59

Dos 46 conjuntos que vão alinhar na final individual de saltos de obstáculos dos Jogos do Mediterrâneo esta sexta-feira (15h00), apenas oito partem para esta classificativa com zero pontos: os portugueses Duarte Seabra (Fernhill Curra Quinn) e Rodrigo Giesteira Almeida (Isolde Vd Heffinck), os franceses Felicie Bertrand (Sultane des Ibis), Alexandra Paillot (Tonio La Goutelle) e Titouan Schumacher (Atome Z) o italiano Filippo Marco Bologni (Quidich de La Chavee), o egípcio Abdel Said (Hope van Scherpen Donder) e a espanhola Lucrecia Pilar Cordon (Grand Cru van de Rozenberg).

Esta prova será disputada em Duas Mãos diferentes (A e B), sendo a primeira mão Tabela A s/cronómetro e a segunda (18h00) com cronómetro e sem barrage. O percurso a cargo da chefe de pista espanhola Elena Boix, será composto por 12 obstáculos (1,40m), com um duplo e um triplo ou três duplos.

Conquista a Medalha de Ouro Individual, o atleta que tenha obtido o menor número de pontos de penalização no somatório acumulado das 3 provas classificativas (Prova por Equipas e a Final Individual). Na eventualidade de igualdade de pontos para um dos três primeiros lugares, realiza-se uma barrage ao cronómetro sobre 6 a 8 obstáculos dos Percursos A e/ou B.

