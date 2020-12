João Torrão Campeão Nacional de Ensino 2020 1 Dezembro, 2020 7:08

Uma consistente prestação com o garanhão Lusitano, Equador MVL, no Grande Prémio (77,348%), GP Especial (79,042%) e na Kür (83,875%), deram a João Torrão, de 27 anos, a sua primeira vitória no campeonato nacional de ensino, em Alter do Chão. Medalha de prata para o olímpico, Daniel Pinto com Santurion de Massa, (GP 74,587%, G.P. Especial 76,362% e GPFS 80,150%) e o bronze para Vasco Mira Godinho com Garrett.

Maria Caetano ficou às portas do pódio com Fénix de Tineo e em quinto lugar classificou-se Duarte Nogueira com Beirão.

Escalão de Séniores:

– Campeão Nacional: João Torrão com Equador (MVL)

– Vice- Campeão Nacional: Daniel Pinto com Santurion de Massa

– 3º Lugar: Vasco Mira Godinho com Garrett

Escalão de U25:

– Campeão Nacional: Martim Meneres com Equador

– Vice-Campeão Nacional: Francisco Vila Nova com Sir Saburo

– 3º Lugar: Mário João Freire com Filosofo

Escalão de Jovens Cavaleiros:

– Campeã Nacional: Catarina Lucas Lopes com Ferrolho

– Vice-Campeã Nacional: Catarina Costa com Kut N’ Move

– 3º Lugar: Andre Jose Bras com Coronel

Escalão de Juniores:

– Campeã Nacional: Marta Fernandes Marques com Hussein VO

– Vice-Campeão: Manuel Resina Antunes com Jackpot do Penedo

– 3º Lugar: Rita Rodrigues com Festina 31

Escalão de Juvenis:

– Campeã Nacional: Lara Sofia Dias Arruda com Violino

– Vice-Campeão Nacional: Guilherme Correia Barão Espadinha Chaves com Maestoso Tiberia

– 3º Lugar: Manuel Maria Abreu Clemente com Gavião

Escalão de Iniciados:

– Campeã Nacional: Matilde Maria Rito Miranda com Ametista.