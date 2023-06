João Raposo sagra-se Campeão Nacional de Veteranos 2023

João Raposo, medalha de prata e bronze por equipas, campeão nacional em 2003, 2010 e 2011, é o novo Campeão Nacional de Veteranos de Raides 2023, titulo conquistado neste sábado, 3 de Junho, no Centro Hípico de Fronteira.

O Centro Hípico de Fronteira recebeu mais uma prova do calendário nacional de Resistência Equestre, composta por 4 raids, CEI1* (100km), CEP 80km, CEP 60km e um CEP 40km.

Venceu o CEI* de 100kms João Tomé Isidro com Moscow de Iberica que cumpriu as 4 fases com a média de 20,42km/h em 04:53:46. João Raposo cruzou a linha de chegada em segundo lugar com Nero das Tapadas (20,42km/h), enquanto João Moreira com Ira Bint Shimal completou o pódio (18,788km/h).

Na prova CEP 80km ganhou Rui Lanternas com Nasser, enquanto Margarida Marques venceu com Lira do Conde o CEP 40km.

