João Patrício saiu vencedor no CSI 2* Frente Atlântica 2022

O Centro Hípico do Porto e Matosinhos recebeu, nos últimos 3 dias, o Concurso de Saltos Internacional 2* Frente Atlântica 2022. Foram cerca de 170 conjuntos de diversas nacionalidades que passaram pelo CHPM durante todo o fim de semana.

O jovem João Patrício de 16 anos, com C. Grand Canyon Z, venceu o Grande Prémio do CSI 2* Frente Atlântica, ficando à frente de Duarte Seabra, atual nº 1 do ranking da FEP. O jovem cavaleiro, que curiosamente também venceu o Grande Prémio do CSN-A do passado mês de abril no CHPM, foi mais rápido que outros 9 conjuntos no desempate.

Os 2º, 3º, 4º e 5º classificados da prova foram, respetivamente, Duarte Seabra, Teresa Blazquez-Abascal, Ricardo Gil Santos e Charlotte Petit-Jean. Esta última bateu a concorrência no dia anterior, tendo vencido o Pequeno Grande Prémio, com Patchouli de Muze Z.

A prova grande, na sexta-feira, foi ganha pelo brasileiro Sílvio Teixeira da Silva com Donner, e, no sábado, por Duarte Seabra com Moulin Rouge Van Paemel. Destaque também para Sara Portugal que venceu as provas de 1,20m em dias consecutivos, sexta e sábado, tendo Ricardo Gil Santos ganho esta prova no domingo.

Aliás, Ricardo Gil Santos já tinha vencido a prova de 1,30m na sexta-feira, enquanto que o cavaleiro da casa, Francisco Fleming, venceu a 1,30m no domingo.

Este Concurso de Saltos Internacional 2* teve o alto patrocínio das Câmaras Municipais do Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia, sendo que a organização foi altamente elogiada por diversos cavaleiros que participaram no concurso.

