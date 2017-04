João Moura Caetano…”Enorme” em Alter do Chão

A temporada 2017 começa em grande para o cavaleiro João Moura Caetano. Na sua primeira corrida, estreia-se esta temporada em Portugal numa das praças mais carismáticas do Alentejo e numa corrida carregada de tradição e responsabilidade.

João Moura Caetano teve duas lides distintas este domingo (25) com dois oponentes também eles distintos, mas que enalteceram, assim como o restante curro, a extraordinária Ganadaria da família Caetano.

Na primeira lide assistimos a uma “porta-gaiola” que fez prever o enorme triunfo que viria a ser toda a lide. 3 excelentes ferros compridos com o Aramis e depois a grandiosidade do Temperamento que fez parar tantas vezes de emoção a arena de Alter. Brilhante nas bregas, no ladear e no toureio pausado e inspirado. Uma faena que marca já o ano taurino de 2017.

O segundo toiro que lhe coube em sorte era mais reservado mas o entendimento entre o cavaleiro e o cavalo Xispa marcaram a lide e permitiram uma vez mais que a arte do toureio de verdade e a garra viessem ao de cima, numa faena com momentos de muita emoção e sobretudo de muita vontade.

Foram estes e tantos outros os motivos que nos fazem escrever com toda a convicção que João Moura Caetano esteve enorme esta tarde na mítica praça de toiros de Alter Do Chão.

E para terminar em grande, o agradecimento dos cavaleiros em praça ao Ganadero, o Maestro Paulo Caetano, que deu volta à arena numa muito merecida ovação.

Uma corrida brava e séria. Um público exigente e aficionado. 3 grandes dinastias e o futuro da tauromaquia nacional.

Fonte: Aficionados