João Maria Moura revalida o título de Campeão Nacional de Raides 21 Maio, 2017 9:38

João Maria Moura vence e volta a conquistar o título de campeão nacional de Juniores e Jovens Cavaleiros pela segunda vez.

Realizou-se no passado no sábado dia 20 de Maio na Companhia das Lezírias – o Campeonato Nacional de Raides de Juniores e Jovens Cavaleiros, sendo a classificação a seguinte:

Ouro – João Maria Moura com Cereja com a média de 20,374

Prata- João Pedro Carpinteiro com Thor Lor com a média de 19,717

Bronze – Luis Miguel Barradas com Eleita com a média de 18,855

Classificaram-se ainda no CEI** de 120kms os cavaleiros Joana Martins com Tambor Cid, Teresa Falcão com Espora, Frederico Galvão com Zara de S. José e Pedro Sá e Almeida com Vinicius. Dos 19 participantes que alinharam 12 foram eliminados.

O CEI* 80kms teve como vencedor José Luís Balsinhas com Negreplise Endurance (19,385km). Ricardo Relvas Batista foi segundo classificado com Franzino dos Condes (19,343km) enquanto Margarida Oliveira e Faraó de Camoeira ocuparam o terceiro lugar (19,341km).

Miguel Caeiro foi o vencedor do CEP de 80km que contou apenas com 3 participantes. Hugo Duarte Serrazin com Cientista foi o único participante no CEP de 40km.

Confira os resultados AQUI