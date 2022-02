João Faustino e «Lord Plus» dão nas vistas no CDN do Estoril

O bom tempo que se fez sentir este fim-de-semana, acompanhou as duas jornadas do CDN do Estoril que reuniu mais de 50 conjuntos.

João Faustino com o garanhão PSL «Lord Plus» destacou-se conquistando nos dois dias de competição o 1º lugar com as excelentes notas de 72,703% e 72,061%.

Guilherme Loureiro Broega com Minuto brilhou nos dois dias, conseguindo nas reprises Children Team e Individual 74,125% e 76,352%.

Na provas Junior Team e Individual, Nicole Antunes da Silva com Funji venceu no sábado com 71,162% e no domingo ficou em segundo lugar com 70,833%, apenas 0,049 pontos percentuais separaram Nicole da vencedora Francisca Castro Monteiro com Invictus VF que obteve 70,882%.

Daniel Pinto que debutou com Fürst Fritz 10, venceu o G.P. (67,500%) e o GP Especial (69,787%).

O júri foi composto por Miguel Gonçalves como presidente, Camilo Borges, Margarida Soares Dias e Michelle Rosa Santos.

