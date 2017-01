João Castelo descobre a Paradressage através de um programa de TV 14 Janeiro, 2017 9:45

João Castelo decidiu percorrer 119km por semana, de Almeirim para Leceia, para se tornar um atleta e nem a paraparésia espática dos membros inferiores o impede de correr atras do seu objectivo.

João Fidalgo Castelo vai estrear-se na competição no 8º Concurso Especial de Dressage, Paradressage e Equitação de Trabalho, que se realiza no dia 14 de Janeiro, a partir das 10h00, na Academia Equestre João Cardiga, em Leceia, Barcarena.

A paraparésia espática dos membros inferiores afeta a locomoção e o equilíbrio do João, mas não a determinação de se tornar um atleta. Após os treinos regulares na Academia J Cardiga, o jovem vê agora a possibilidade de integrar a equipa do projeto desportivo de alta competição, para pessoas com deficiências físicas – Cavalgar ate Tokyo 2020.

Atualmente com 21 anos, João Castelo desde muito cedo mostrou o gosto pelo desporto em geral, tendo praticado futebol, natação e equitação desde os 10 anos. Mas foi a equitação que sempre o apaixonou mais.

Mais de 40 atletas, com e sem deficiências, já esgotaram as inscrições para o 8º Concurso Especial, que faz parte do calendario das comemorações do 25º aniversario da instituição e coincide com a inauguração de um novo espaço dedicado a competição, para pessoas com e sem deficiência – o CARDIGA EQUUS PARK OEIRAS, cuja cerimonia decorrerá pelas 12h15/12h30.

Paralelamente, decorrerão sessões de equitação com fins terapêuticos e de lazer, oferecidas a um grupo de jovens com necessidades especiais, provenientes dos Jogos Santa Casa.

PROGRAMA

10H00

INÍCIO DAS PROVAS (8º CONCURSO ESPECIAL DRESSAGE, PARADRESSAGE E EQUITAÇAO DE TRABALHO) – Escalões Infantil e Iniciados

12H15/30 – INAUGURAÇAO DO PICADEIRO C. EQUUS PARK OEIRAS (Descerramento da Placa)

PROVAS (8º CONCURSO ESPECIAL DRESSAGE, PARADRESSAGE E EQUITAÇAO DE TRABALHO) – Restantes Escalões inscritos

14H00/14H30 – INÍCIO DAS SESSÕES DE EQUITAÇAO COM FINS TERAPEUTICOS E LAZER (Grupo de Jovens dos Jogos Santa Casa)

18H00 – HORA PREVISTA DA ENTREGA DE PREMIOS