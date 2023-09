Jessica von Bredow-Werndl sagra-se Campeã da Europa de Dressage 2023 – João Moreira “missão cumprida” (VÍDEO)

A alemã Jessica von Bredow-Werndl com a égua de 16 anos TSF Dalera BB, conquistou a sua segunda medalha de ouro individual da semana, ao vencer o Grande Prémio Freestyle, neste domingo no Campeonato da Europa de Dressage FEI 2023, em Riesenbeck (Alemanha).

Obtendo uma pontuação de 92,818%, Jessica, campeã olímpica em título, que ontem conquistou o ouro no Grande Prémio Especial, teve que enfrentar um desafio poderoso da campeã mundial individual reinante, Lottie Fry da Grã-Bretanha com o garanhão de 12 anos Glamourdale, cujo desempenho muito melhorado, hoje os viu terminar muito perto, recebendo a medalha de prata com a pontuação de 92,379%.

Entrando por último no retângulo, a sua compatriota Charlotte Dujardin produziu um teste extraordinário com o jovem garanhão de 10 anos, Imhotep, garantindo assim a medalha de bronze com uma pontuação de 91,396%.

O cavaleiro português João Moreira com o garanhão Oldenburgo Zonik Hit após ter melhorado a sua marca pessoal no Grande Prémio e Grande Prémio Especial, conseguiu o apuramento para a finalíssima de hoje reservada apenas aos 18 melhores do mundo, onde obteve a pontuação de 73,986%.

Entrevistámos o João que teceu os seguintes comentários sobre a sua prestação neste Campeonato:

“Tenho a sensação geral de missão cumprida em relação à nossa performance durante o Campeonato.

Estamos muito orgulhosos com o Zonik por ele ter conseguido colocar-se entre os melhores cavalos do mundo, porém tristes por não termos conseguido a qualificação Olímpica por equipas, mas individualmente fiquei muito feliz. É sempre um orgulho representar Portugal e dar o máximo pela nossa bandeira.

Hoje o Zonik ficou um pouco impressionado com o estádio e com a música e trouxe-nos algumas dificuldades durante a prova que resultara em erros. De qualquer forma penso que mesmo não tendo sido o nosso dia perfeito, o Zonik de apenas 10 anos, mostrou em muitos momentos ser o cavalo fantástico que é, e o porquê de estar entre os melhores. Em 18 cavalos só havia 3 cavalos de 10 anos.

Resta-nos agora como sempre, regressar a casa e continuar a trabalhar para conseguir mais bons resultados no futuro”.

