A amazona alemã, Jessica von Bredow-Werndl venceu na passada sexta-feira (28), a qualificativa da Taça do Mundo em Lyon, França.

A campeã olímpica em Tóquio, von Bredow-Werndl, montando TSF Dalera, conquistou o Grande Prémio Freestyle com a média final de 90,140%.

A segunda posição foi para a sua compatriota e campeã olímpica, Isabell Werth com Emilio, com 87,945% e o cavaleiro sueco Patrik Kittel com Touchdown, completou o pódio com 84,630%.

Resultados AQUI