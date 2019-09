Jessica Springsteen conquista o Grande Prémio do Global em Saint-Tropez 15 Setembro, 2019 9:29

A prova mais importante da 17ª etapa do Global Champions Tour, o Grande Prémio (CSI5*) com obstáculos a 1,60m com desempate foi ganho pela primeira vez pela cavaleira americana Jessica Springsteen.

Não foi fácil para Jessica que montou RMF Zecilie já que foram doze os conjuntos que disputaram o desempate. O melhor tempo dos que lutavam pelo triunfo foi de Kent Farrington com Austria 2, (35,88s) porém penalizou 4 pontos no desempate. A sua compatriota Jessica conseguiu o melhor registo (35,88s) dos oito conjuntos que terminaram o desempate com duplos percursos sem faltas.

Pieter Devos foi segundo classificado com Claire Z, com zero pontos em 36,40s e Simon Delestre com Hermes foi terceiro com 36,88s.

Luciana Diniz com Vertigo du Desert ao penalizar 4 pontos no percurso incial (16º lugar) ficou afastada do desempate.

Esta prova distribuiu €303 mil em prize money.

GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE

Segundo triunfo da formação Madrid in Motion composta por pai e filho; Eric van der Vleuten (Wunschkind 19), e Maikel van der Vleuten (Beauville Z) venceram a 13ª etapa do Global Champions League.

