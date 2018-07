Jennifer Gates oferece 8 milhões de euros por “Catch Me if You Can”… (VÍDEO) 26 Julho, 2018 9:04

O negociante de cavalos, o alemão Paul Schockemohle, recusou uma oferta de Jennifer Gates de 8 milhões de euros pela égua “Catch Me if You Can”.

Esta égua, filha de Catoki, voltou a dar nas vistas durante o recente CHIO de Aachen. Montada por Laura Klaphake conseguiu completar quatro rondas a 1,60m, penalizando apenas 4 pontos.

Segundo o jornal alemão BILD, Jennifer Gates, filha de Bill Gates, um dos homens mais ricos do planeta, também notou com interesse o potencial da égua e mantém-se interessada na sua aquisição.

Porém, Schockemohle afirmou, ” …a égua não está à venda neste momento, contudo não se esqueçam que sou um negociante de cavalos…”