Jennifer Gates e Nayel Nassar dão o nó 20 Outubro, 2021 7:55

Jennifer Gates casou-se este fim de semana com o empresário e cavaleiro egípcio Nayel Nassar. O luxuoso evento teve duas cerimónias, atuação de Coldplay, e apertadas medidas de segurança.

Jennifer Gates, de 25 anos, casou em Nova York com o cavaleiro olímpico Nayel Nassar, de 30 anos, que competiu nos Jogos Olímpicos de Tóquio pela equipe do Egito. Apaixonada, a estudante de medicina compartilhou um clique da cerimônia. “Meu universo”, escreveu ela.

A primogénita do casal Gates tem 25 anos e o seu novo marido 30. Ficaram noivos em janeiro de 2020, mas as medidas sanitárias que a pandemia impôs fizeram com o casamento fosse adiado para este último fim de semana. Foi um verdadeiro evento de três dias que contou, sobretudo, com família e amigos e teve lugar na propriedade da noiva em Nova Iorque, North Salem, uma vasta quinta com cerca de 50 hectares, um presente dos pais pela sua licenciatura em Biologia Humana, na universidade de Stanford.

O fim de semana de celebrações arrancou na sexta feira à noite, segundo o Dailymail, uma cerimónia religiosa muçulmana secreta e com um jantar de ensaio. No dia seguinte, sábado, teve lugar o casamento civil pelas quatro horas da tarde. Bill e Melinda Gates levaram a filha ao altar e cerca de 300 convidados assistiram à cerimónia ao ar livre. Depois os noivos partiram numa viagem pela propriedade para tirarem fotografias e os convidados seguiram para o cocktail. A noiva usou um vestido da designer americana Vera Wang com corte princesa, manga comprida e um longo véu e esteve acompanhada por nove damas de honor com vestidos no mesmo tom de verde escuro.

Segundo o mesmo Dailymail, o evento de dois dias foi organizado pela wedding planner Marly Bloom e terá custado cerca de 2 milhões de dólares. Para este fim de semana de celebrações foram montadas na propriedade da noiva três estruturas inspiradas num jardim botânico, com comunicação entre si para os convidados circularem nos diferentes momentos da festa. Apesar do secretismo, sobretudo em torno da lista de convidados, sabe-se que a festa de Jennifer e Nayel Nassar contou com a banda Coldplay a tocar ao vivo e um bolo de oito andares criado pela casa de pastelaria francesa Ladurée. A noiva e o pai, Bill Gates, protagonizaram um dos momentos da festa ao dançarem ao som de Can you feel the love tonight, de Elton John para o filme O rei Leão.