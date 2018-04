«Jenjibre AR» o mais valioso no Leilão de Alter (ACTUALIZADA) 25 Abril, 2018 13:51

Realizou-se na tarde desta terça-feira, 24 de Abril, o tradicional Leilão anual da Coudelaria de Alter, um evento que faz parte da tradição equestre nacional e que simboliza a importância do cavalo lusitano Alter Real.

Com as bancadas do picadeiro completamente cheias, a edição deste ano resultou na venda de 9 dos 19 exemplares em leilão, com um valor total de 72,400 euros.

Jenjibre (Jacaré II (AR) x Xelna (AR) por Nabuco (MG) de 4 anos, foi o cavalo mais disputado e acabou por ser transacionado por 20 mil euros.

Com o lote número 1, a égua de nome «Jaca» (Coronel AR x Veija-lá AR por Joca AR) foi a mais disputada tendo sido arrematada por 10.500 euros.