«Jasper des Charmes» conquista o Prix de La République

«Jasper des Charmes» de 4 anos, montado por Eric Raffin e treinado Jean-Michel Bazire para as cores da Ecurie des Charmes, conquistou o Prix de La République (trote montado) este domingo no Hipódromo de Vincennes, Paris.

Após uma investigação sobre o seu andamento, a chegada foi mantida. Inicialmente «Jasper des Charmes» aguardou no fim do pelotão, mas na subida final, este filho de Késaco Phedo rapidamente juntou-se à linha da frente pelo lado de fora. Ao entrar na reta final, Jasper aproximou-se do cavalo líder, «Jean Balthazar». Seguidamente distancou-se vencendo com facilidade. A segunda posição foi conquistada por «Joyeuse», que realizou uma boa aproximação à entrada da última curva. «Jean Balthazar» terminou em terceiro lugar, enquanto a quarta posição foi para «Jacadi des Brouets.

Resultados