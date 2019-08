“Jasmine” vence o GP de éguas de 2019!

Celorico de Bastos voltou a receber o GP de éguas no hipódromo municipal de Carvalho.

Esta foi a 10ª jornada do campeonato nacional e contou com a realização de 5 provas repartidas pelas modalidades de trote e galope.

No GP de éguas sobre os 1600 metros, Jasmine (POR) da quadra Quinta das Figueiras montado por Sérgio Santos foi a grande vencedora. Este equino, nascido e criado em Portugal, levou este jovem jóquei as vitorias logo na sua 2ª participação no campeonato nacional da Liga Portuguesa de Criadores de Cavalos de Corrida.

Tivemos ainda neste dia uma prova sobre os 2200 metros para não ganhadores na época, onde Rappeur (FR) da quadra Cidade Berço com monta de Paulino Oliveira venceu de ponta-a-ponta.

Já no trote atrelado, tivemos duas mangas de 2200 metros onde tivemos o regresso da quadra Mustang às vitorias com o seu novo equino Started du Rib (FR) e condução de António Bessa. Na outra prova de 2200 metros o vencedor foi Sapolino (FR) da quadra da Quadra jardins Acúrcio com condução de Acúrcio Peixoto.

A quadra Jardins Acúrcio venceria ainda a prova de 2400 metros com o equino Telefanto de (FR) também conduzido por Acúrcio Peixoto.

Texto: Hélder Barbosa