«Jasmim Plus» o mais bem pontuado em Alter

O poldro de 4 anos «Jasmim Plus» (Escorial x Estrela Plus por Peralta) do criador Dressage Plus e propriedade do colombiano Gustavo Pico, foi esta terça-feira (24) aprovado como reprodutor pela APSL, na concentração realizada na Coudelaria de Alter onde obteve a pontuação mais elevada de 76,50 pontos desta Admissão de Garanhões ao Livro de Reprodutores da Raça Lusitana.

Dos 20 cavalos candidatos a reprodutores, 13 foram admitidos ao Livro de Reprodutores da Raça Lusitana e 7 foram reprovados.

RESULTADOS (24/04/2018)

Jasmim Plus – criador Dressage Plus Desporto Equestre Lda. – proprietário Gustavo Pico Gonzalez – 76,50 pontos

Flavo – criador Coudelaria de Alter – proprietário Coudelaria Silva Carneiro Lda. – 69,25

Inédito da Broa – criador Manuel Tavares Veiga – proprietário Francisco Pescador de Matos – 69,25

Homero – criador Quinta da Encosta – proprietário André Miguel Candido – 69,00

Inca – criador Sociedade das Silveiras – proprietário Pol Gombeer Solvay – 68,25

Devoto – criador Coudelaria de Alter – proprietário Gonçalo da Costa Diabinho – 67,50

Gladiador CC – criador Fernando Silveira Leal – proprietário Frederico Bernardo Peres – 67,00

Favorito Carvalho – criador António Manueal Diogo Paiva – proprietário Manuel Sousa Gomes – 66,75

Indio – criador Pedro Passanho – proprietário Coudelaria Leonardo Franco – 66,50

Essencial – criador Coudelaria de Alter – proprietário Diogo Jayson Almeida – 66,50

Isidoro – criador e proprietário Gombeer Solvay Barbieux – 66,00

Hezaire – criador Luís Pires dos Santos – proprietário Mário Rui Sobral – 66,00

Ginete – criador João Barata Freixo – proprietário Pedro Freitas Camões – 65,75

