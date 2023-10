Japão fica com a vaga olímpica da China após teste antidoping positivo

A China está excluída das Olimpíadas de Paris do próximo ano, após a notícia de uma desqualificação retroativa do cavaleiro chinês, o olímpico Alex Hua Tian, e o cavalo Chicko, no evento de qualificação olímpica dos Grupos F & G em Millstreet, realizado em julho. O Japão ocupará a vaga por equipas.

O garanhão Chicko de treze anos testou positivo para o uso de altrenogest, uma hormona esteroide sintética conhecida pelo nome, Regumate. Este medicamento é usado como supressor em éguas, auxiliando na regulação do ciclo reprodutivo ao longo das fases da temporada reprodutiva. Uma investigação independente, conduzida posteriormente, concluiu que a ingestão da medicação pelo cavalo foi acidental.

No entanto, o teste positivo desqualificou o cavaleiro de concurso completo Alex e o garanhão, o que fez com que a China caisse para o quarto lugar e, como resultado, perdesse a qualificação para os Jogos Olímpicos do próximo ano.

Fonte: Eventing Nation