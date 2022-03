Já está disponível em Portugal, sémen do Lusitano Dragão das Figueiras

Boas notícias para os criadores! Através da Embriovet-Prestação de Serviços Veterinários Lda, o sémen congelado do muito procurado garanhão Dragão das Figueiras está agora disponível para os criadores em Portugal.

“Queríamos que fosse o mais fácil e conveniente possível para os criadores terem as suas éguas inseminadas pelo nosso Dragão. Por conseguinte, estamos satisfeitos com a cooperação com o Dr. Miguel Bliebernicht da Embriovet”. explica Patrice Mourruau, proprietário do majestoso garanhão ruço, que não só é um dos mais bem sucedidos Lusitanos de sempre, como também foi o primeiro representante da raça a ser aprovado para a criação de cavalos warmblood.

Montado por Sascha Schulz/LUX, Dragão das Figueiras venceu a qualificativa da Taça do Mundo em Mariakalnok/HUN, ganhou o Grand Prix Freestyle no CDI4* em Leudelange/LUX, ficou em segundo lugar na Qualificativa da Taça do Mundo em Brno/CZE e no Grand Prix Freestyle no CHIO Aachen e terminou em terceiro no Grande Prémio no CDI4* em Munique. A dupla também participou com sucesso no Campeonato da Europa em Roterdão/HOL.

Dragão das Figueiras (Único x Valéria por Xaquiro), é um garanhão de grande valor que transmite a sua opulência de movimentos e fantástico temperamento à sua descendência. O seu filho Nobre do Saramunheiro, por exemplo, venceu o Critério para Cavalos Novos 2021 para poldros de quatro anos com mais de 84%. Conquistou o Prémio APSL – Atribuído ao cavalo Lusitano que, disputando o Critério para Cavalos Novos, obtém a melhor pontuação no conjunto dos dois dias de provas. Venceu também a Taça de Portugal no nível Preliminar, alcançando médias superiores a 70%.

A filha do Dragão das Figueiras, Odalisca, conquistou uma medalha de prata no Festival Internacional do Cavalo Lusitano 2021. Outros descendentes de Dragão das Figueiras também estão a começar a mostrar-se extremamente promissores no desporto.

Mais informações em www.dressage-grand-ducal.com e www.embriovet.pt