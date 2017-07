Já à venda mais uma Novo Burladero 4 Julho, 2017 18:55

Já está à venda a NB N.º 340, uma edição que fica marcada pela triste notícia da morte de Iván Fandiño, em Aire-Sur-L´Adour. Nas páginas da NB presta-se homenagem a tão meritório toureiro, mártir da Festa. Triste foi também a partida de D. José de Athayde, cavaleiro tauromáquico e figura proeminente do nosso meio equestre, recordado nesta edição com o destaque que a sua obra merece.

Em “Os Cavalos da Minha Vida”, a quadra ideal de Manuel Jorge de Oliveira, o famoso “cavaleiro dos cavalos pretos”, como era conhecido nos seus tempos áureos.

“Que é Feito de Si?” regressa com uma imperdível “história de vida” de Armando Soares, para que as novas gerações fiquem a conhecer a personalidade e a trajectória nas arenas do matador barreirense.

Às portas da Alternativa, que tomará na próxima noite de 20 de Julho, no Campo Pequeno, está Luís Rouxinol Jr., e por isso mesmo também foi entrevistado nesta NB.

Em “Protagonistas”, José Luís Cochicho fala dos 30 anos da sua Alternativa, que se cumpriram no passado dia 6 de Junho.

No espaço reservado às crónicas dos festejos realizados em Junho, registam-se as realizadas nas praças do Campo Pequeno, Évora, Santarém, Reguengos de Monsaraz, Cartaxo e Angra do Heroísmo. O San Juan de Badajoz também merece lugar de destaque, assim como o IV Certame Internacional de Aulas Práticas que teve lugar no Cabo da Lezíria, em Vila Franca de Xira.

O Ribatejo continua em Festa. Como todos os anos a NB foi à Festa da Picaria, a Benavente, e apresenta as fotos dos momentos mais emotivos.

Para além de tudo isto, poderá ainda ler, como é hábito, Tertúlia “NB” (David Leandro), Recordações a Preto e Branco (António José Zuzarte), Fotografias com História (Duarte Chaparreiro), Pelo Mundo do Cavalo (Mestre Luís Valença), Crónicas de Burladero (Bernardo Patinhas), Os Picotazos (Luís Toucinho), Feiras de Espanha e Cartaz de Toiros, o roteiro mais completo.