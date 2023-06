IX Troféu Dr. Luís Ortigão Costa: Medalha de Prata para «Plena das Hortas» e «Espartana do Pilar»

Organizado pelo Centro Hípico Lebreiro de Azambuja, com o apoio da Camara Municipal, realizou-se a IX edição do Troféu “Dr. Luís Ortigão Costa” – Concurso de Modelo e Andamentos, Classe Éguas Afilhadas Puro Sangue Lusitano, integrado na Centenária Feira de Maio, que decorreu entre 25 e 29 de Maio.

A admissão das éguas ocorreu no sábado (27) no Picadeiro Exterior do Centro Hípico Lebreiro de Azambuja.

Foram atribuídas as Medalhas de Prata às éguas afilhadas, «Plena das Hortas» (Fundador x Delicia do MT por Querer) do criador e proprietário Tiago Rui Fragata e a «Espartana do Pilar» (Publicano x Teca por Coral) do criador e proprietário Coudelaria Henrique Abecasis.

Ficou em terceiro lugar «Elite» (Latino x Ordenança por Dito) do criador e proprietário Sociedade Agrícola da Fonte do Pinheiro.

Depois de apreciados os exemplares que foram a concurso, o Dr. Alexandre Mourato (juiz) atribuiu as Medalhas de Prata no domingo na Praça do Município.