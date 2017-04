IX edição de Ecuextre, Feira do Cavalo e do Touro – 8 a 11 de Junho em Badajoz 27 Abril, 2017 11:24

A IX edição de Ecuextre, Feira do Cavalo e do Touro, terá lugar de 8 a 11 de Junho de 2017 em Feria Badajoz.IFEBA. Como em edições anteriores, constitui um ponto de referência imprescindivel tanto para profissionais como para aficionados dos setores do cavalo e do touro a nivel internacional.

Uma feira que contará com grandes atrativos como a grande exposição taurina “50 anos de touros na nova praça de badajoz, 1967-2017”, e, a praça de touros interior na qual se realizarão diversas atividades.

O setor equestre estará amplamente representado graças aos diversos concursos que se reallizarão, como o II Concurso Morfológico P.R.E. “Ecuextre 2017” que nesta edição sobe à categoría nacional.

Contamos com um amplio programa de atividades, que poderá consultar fazendo click no seguinte link: http://www.feriabadajoz.net/visitantesinformacion/actividades