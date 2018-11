IVA a 6% para as touradas aprovado

Está aprovada a redução do IVA para o sector tauromáquico. Festivais de Verão também terão taxa reduzida. Votos do PSD, CDS e PCP garantiram a passagem à taxa reduzida de 6%, apesar dos votos contra do PS e BE.

15 minutos da meia-noite chegou a aprovação: com os votos favoráveis de PSD, PCP e CDS, o IVA reduzido para a tauromaquia teve luz verde do PSD, do PCP e do CDS, garantindo a taxa de 6%.

Os partidos chumbaram a proposta do PS que previa essa redução apenas para espectáculos em recintos fixos — não direccionada para as corridas de toiros, portanto, e que deixava todos os restantes espectáculos na fasquia dos 23% –, momentos depois de o IVA da electricidade ter aquecido o debate parlamentar.

Nos últimos dias, deputados de todos os partidos receberam milhares de mensagens por e-mail contra a descida da IVA da tauromaquia para 6% — uma campanha organizada e dirigida pessoalmente a todos os deputados, aproveitando as suas moradas parlamentares electrónicas que não evitou a aprovação das propostas apresentadas nesse sentido pelo CDS, PSD e PCP.

Assim, a alteração aprovada pela maioria dos deputados que põe o IVA da tauromaquia na taxa reduzida abre também espaço para reduzir o IVA para outros espectáculos, incluindo os festivais de Verão.

Fonte: DN