IV Encontro Equestre da Freguesia de Espinho 8 Maio, 2018 6:55

Pelo quarto ano consecutivo, a Freguesia de Espinho promove o Encontro Equestre da Freguesia de Espinho, no próximo dia 13 de Maio, domingo, na Abadia de Espinho. A organização é da Junta de Freguesia Espinho com a parceria da Câmara Municipal de Mangualde, da Charretes de Aluguer Lampreia, da Quinta do Azevinho-Santar, da Quinta dos Carvalhais, do Mister Reboques, da Sogrape-Outeiro de Espinho e dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.

O encontro começa pelas 9h00, com a recepção aos cavaleiros, no Campo de Futebol da Abadia Espinho, e pelas 10h00 arranca o Passeio Equestre pela Freguesia de Espinho. Seguir-se-ão dois Baptismos Equestres, um pelas 11h30 e outro pelas 14h30. Pelas 15h00, tem lugar a Gincana Equestre no Campo de Futebol da Abadia Espinho.

PROGRAMA

4.º ENCONTRO EQUESTRE DA FREGUESIA DE ESPINHO

13 de Maio, domingo – Abadia de Espinho

09h00 | Recepção aos cavaleiros

Campo de Futebol da Abadia Espinho

10h00 | Passeio Equestre

Freguesia de Espinho

11h30 | Baptismo Equestre

Campo de Futebol da Abadia Espinho

14h30 | Baptismo Equestre

Campo de Futebol da Abadia Espinho

15h00 | Gincana Equestre

Campo de Futebol da Abadia Espinho