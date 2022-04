IV Concurso de Modelo e Andamentos Beira Interior

A Escola Superior Agrária de Castelo Branco recebe no fim-de-semana a quarta edição do Concurso de Modelo e Andamentos CCAM Beira Baixa Sul de cavalos lusitanos, organizada pela Associação de Criadores de Cavalos Lusitanos ​da Beira Interior.

As primeiras provas começam no sábado, dia 30 de Abril às 15h00 para as provas de modelo e andamos para os machos. No domingo, 1 de Maio, às 12h00, realizam-se as provas de M&A para fêmeas.

A organização irá distribuir prémios monetários até ao quarto classificado e ainda para o melhor criador e melhor apresentador.

No domingo serão eleitos os grandes campeões,

CAMPEÃ FÊMEA

CAMPEÃO DOS CAMPEÕES

MELHOR APRESENTADOR

MELHOR CRIADOR

Programa & Animais Inscritos Aqui