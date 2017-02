Isabell e o cavalo que quase foi parar ao céu, venceu em Gotemburgo (VÍDEO) 25 Fevereiro, 2017 19:20

Este cavalo era tão medroso e incontrolável que ninguém o conseguiu montar como cavalo novo. Mas nas mãos de uma das mais conhecidas cavaleiras de todos os tempos, o castrado de 11 anos, Emilio, deu à alemã Isabell Werth a sua quinta vitória na Dressage 2017 Western European League, FEI World Cup na Suécia. A sua pontuação de 84,200% colocou-a bem à frente dos segundos classificados Patrik Kittel e Delaunay (80,910%) enquanto, igualando o resultado do dia anterior a alemã Jessica von Bredow-Werndl e Unee BB (80,845%) ficou em terceiro lugar.

Werth que teve dois dias de intervalo depois de vencer a fase anterior das Séries com Don Johnson em Neumünster (GER) no passado fim-de-semana, “Eu pedi à minha cavaleira da casa para preparar Emilio correctamente e penso que ela o fez muito bem!” disse Werth depois do sucesso no Grande Prémio. Porém, no Freestyle o cavalo perdeu um pouco de confiança. “Eu percebi na altura que o cavalo precisava de mais treino porque por vezes não sabia o que fazer e fizemos dois erros, na pirueta e nas passagens de mão a tempo”.

Isabel Werth vai competir com o cavalo em ’s-Hertogenbosch (HOL) dentro de duas semanas. Werth está no topo da Liga.

Falando sobre o comportamento errático de Emilio que lhe granjeou a má reputação nos seus primeiros anos, Isabell explicou que quando alguém o tentava montar era como se o cavalo visse qualquer coisa que o deixava aterrorizado e ficava completamente fora de controlo. Parecia não haver futuro para um cavalo com medos inexplicáveis. O cavalo esteve quase a ir para o céu. Agora, as expectativas para Emilio são muito altas.

“Emilio teve a sorte em encontrar Isabell, porque nem todos os cavalos encontram a pessoa certa”, disse Patrik Kittel que ficou entusiasmado com o sempre a melhorar, Delaunay. A estrela sueca subiu para o nono lugar na tabela da Liga, na qual os 9 melhores serão qualificados para a final em Omaha (USA).

Resultados completos

CRS