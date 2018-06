Irmãs Bartz, apuradas para os Campeonatos da Europa da Juventude 2018 22 Junho, 2018 10:56

Estão dentro do top 50 no Ranking Mundial de Juniores e de Póneis da FEI. Falamos, das irmãs Bartz e da Dressage.

Nascidas em Bruxelas e naturalizadas italianas, Melanie, 17 anos, e Lisa-Caroline, de 13 anos, ocupam lugares dentro do top 50 no ranking mundial da juventude da FEI.

A irmã mais velha é a nº 48, a terceira melhor italiana do Ranking de Juniores, já Lisa-Caroline é a melhor italiana do Ranking Mundial (Ponéis), ocupando a 50ª posição. Melanie (Delgado) e Lisa-Caroline (Hemingway) estão ambas apuradas para os Campeonatos da Europa da Juventude (Dressage) que vão decorrer em Fontainebleau, França (Julho) e East Yorkshire, Grã Bretanha (Agosto). Porém apenas Lisa-Caroline, em principio, vai defender as cores da Itália enquanto Melanie será a atleta reserva dos Juniores.