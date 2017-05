Irlanda bate a Bélgica na Taça das Nações de Drammen – 2ª Divisão (VÍDEO) 13 Maio, 2017 17:12

A formação irlandesa composta por Alexander Butler/Hallowberry Cruz, Marc McCauley/Utchan de Belheme, Cameron Hanley/Quirex e Captain Geoff Curran/Ringwood Glenn apenas com um ponto de vantagem sobre os belgas, venceram a Taça das Nações FEI (Divisão 2) do CSIO3* de Drammen na Noruega.

A equipa irlandesa terminara as duas voltas da prova com um resultado final de 20 pontos para alcançar a vitória perante a Bélgica que enquanto a França com 24 pontos ocupara o 3º lugar do pódio em Drammen.

Resultados completos AQUI