IRA ajuda a resgatar cavalo em perigo junto à A39

O grupo Intervenção e Resgate Animal (IRA) participou, esta terça-feira, a pedido dos serviços municipais do Barreiro, no resgate de um cavalo junto à Autoestrada 39 (A39).

Tal como explica o grupo, numa publicação partilhada nas redes sociais, após o pedido, foi mobilizada uma equipa do IRA para o local, onde o animal “estaria a colocar em risco o trânsito” e os “condutores”, assim como “a sua própria vida”.

No local, o IRA verificou “a inexistência de identificação electrónica registada”, impossibilitando a identificação do proprietário do animal.

Assim, “com base no regulamento municipal sobre apascentamento de animais e sua permanência e trânsito em espaço público da Câmara Municipal do Barreiro”, o grupo procedeu “à fiscalização, apreensão, recolha e transporte do equídeo para instalações próprias, a fim de ser avaliado por médicos-veterinários e proceder-se à regularização da sua documentação e identificação”.

Brevemente, nota o IRA, “estará disponível para adoção responsável, seguindo-se os dispostos legais para o seu alojamento e detenção”.

Fonte: Ao Minuto.