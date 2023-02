Insólito: Pónei vagueia pelos corredores do supermercado… (VÍDEO)

Todos nós já ficámos tentados a percorrer as prateleiras do supermercado quando há uma promoção tentadora. No entanto, a última coisa que alguém espera ver quando vai às compras é um pónei a caminhar pelos corredores.

Mas foi exatamente isso que aconteceu, no início deste mês, numa sucursal do supermercado da Tesco em Cardiff, País de Gales, onde um pónei preto e branco desacompanhado foi visto a vaguear durante alguns minutos pelos corredores do supermercado.

O animal foi fotografado por membros da instituição de caridade animal local ‘The Healthy Horse Project’, que, por acaso, estava na superfície comercial a comprar alguns produtos. Vários clientes também gravaram o momento.

Estranhamente, o cavalo desistiu da secção dos vegetais, com as apetitosas cenouras, para ir em direção à comida de bebés.

Quando os funcionários se aperceberam da presença do animal no supermercado pediram aos segurança para o retirar do local.

Fonte: Wales Online