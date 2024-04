Inscrições abertas para o 2º Open do Cardiga Equestrian Circuit

Já estão abertas as inscrições na plataforma www.gira.io para o 2º OPEN que se realizará no domingo, dia 14 de Abril, a partir das 14h00, nas instalações da Academia Equestre J Cardiga, em Barcarena, Oeiras.

O 2º Open realiza provas de nível 2 e está aberto a todos os escalões. Esta prova faz parte da competição Cardiga Equestrian Circuit que vai na 5ª edição, está aberto a todos os praticantes e/ou atletas, com ou sem deficiências, considerados aptos pelos seus treinadores. Realizam-se provas de Dressage, Dressage Poneis, Paradressage e Dressage Special Olympics (atletas com deficiência intelectual).

“O Circuito desportivo conta com o habitual apoio de várias entidades e empresas tais com;, CPEClínicas Oeiras, Horsefire – Artigos equitação, O Mundo da Equitação, Oeiras Valley, ALMAKI, Celeris Boots, Culto da Imagem, Equigolden e Hotéis Vila Galé, que contribuem para o prestigio deste circuito desportivo, através dos importantes prémios oferecidos na Final. A esta edição, juntou-se uma nova empresa a TOUCH SAUDE que para alem dos descontos e benefícios que oferece aos associados da AEJC ainda, proporciona o treino físico com o PT Tiago Rodrigues.” afirmou a direção da Academia.

O próximo OPEN está agendado para o dia 26 de Abril, juntamente com a 2ª Jornada do Trofeu Nacional Dressage Poneis.