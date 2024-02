Inscrições Abertas: II Concurso Morfo-funcional do Cavalo Luso-Árabe

A Associação do Cavalo de Raça Luso-Árabe (ACRLA) tem o prazer de anunciar a realização do II Concurso Morfo-funcional do Cavalo Luso-Árabe, agendado para o dia 4 de maio às 15h00, na Praça de Touros de Coruche. Este evento contará com a entusiástica participação de todos os criadores.

O objetivo primordial deste concurso é promover a dinâmica e aprimorar a seleção de animais da raça Luso-Árabe, com base numa rigorosa grelha de classificação que avaliará tanto as formas quanto os andamentos dos animais.