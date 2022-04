Inscrições Abertas: I Concurso Morfo-funcional do Cavalo Luso-Árabe

Organizado pela Associação do Cavalo de Raça Luso-Árabe (ACRLA), irá realizar-se no dia 29 de Maio na Praça de Touros de Coruche, o I Concurso Morfo-funcional do Cavalo Luso-Árabe com a participação de todos os criadores.

Pretende-se com a realização deste concurso dinamizar e selecionar com base numa grelha de classificação as formas e os andamentos dos animais de raça Luso-Árabe.

Ficha de Inscrição AQUI

Regulamento AQUI