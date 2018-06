«Inqrivel da Ferraria» eleita Campeã dos Campeões

Cascais recebeu de 21 a 23 de Junho, no Hipódromo Municipal Manuel Possolo, o XXX Festival Internacional do Cavalo Lusitano, organizado pela Associação de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL).

Durante três dias, em Cascais, a beleza e a funcionalidade do cavalo Lusitano: Modelo e Andamentos, Dressage, Equitação à Portuguesa, Equitação de Trabalho, Saltos de Obstáculos, esteve em destaque.

Após dois dias de eliminatórias, foram premiados com as Medalhas de Ouro, os melhores machos e fêmeas no último dia do Festival Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano, sábado (23/06).

O Concurso de Modelos e Andamentos distinguiu o Cavalo Lusitano em duas categorias Prova de Machos e Prova de Fêmeas. O Campeão Macho foi o reprodutor aprovado, «Jasmim Plus» (Escorial x Estrela Plus por Peralta Pinha) de 4 anos, montado por Nuno Chaves de Almeida, do criador Dressage Plus e propriedade do colombiano Gustavo Adolfo Pica Gonzalez, sendo o título de Campeã Fêmea atribuído à égua afilhada «Inqrivel da Ferraria» (Quixote x Salema por Náutico), ferro Quinta da Ferraria, que foi também eleita Campeã dos Campeões neste XXX Festival Internacional do Cavalo Lusitano.

Na categoria Melhor Criador, Francisco Bessa de Carvalho (Lusitanos d’Atela), recebeu pelo segundo ano consecutivo este troféu.

RESULTADOS (23/06/18)

CAMPEÕES DO FESTIVAL INTERNACIONAL DO CAVALO LUSITANO 2018

MELHOR CRIADOR

Francisco Bessa de Carvalho (Lusitanos d’Atela)

CAMPEÕES

CAMPEÃO MACHO – JASMIM PLUS (Criador: Dressage Plus)

CAMPEÃ FEMEA – INQRIVEL DA FERRARIA Golegã (Criador e propriedade: Quinta da Ferraria)

CAMPEÃO DE CAMPEÕES – INQRIVEL DA FERRARIA

Resultados completos AQUI