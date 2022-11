Inauguração do Centro de Imagiologia e Cirurgia Minimamente Invasiva da FMV-ULisboa

A dia 22 de novembro de 2022, numa operação co-financiada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa inaugurou um Centro de Imagiologia Avançada e Cirurgia Minimamente Invasiva nas suas instalações no Alto da Ajuda. Esta unidade, pela sua natureza multidisciplinar, irá permitir estabelecer relações científicas com outras instituições, desenvolver e apoiar empresas regionais do setor biomédico bem como melhorar a saúde animal. Com esta infraestrutura pretende-se atrair investigadores nacionais e estrangeiros que pretendam trazer o seu trabalho para Portugal e, em específico, para a região de Lisboa.

Esta será a unidade Veterinária de Investigação Clínica mais bem equipada e avançada do país e, sendo ela desenvolvida no seio de uma instituição de ensino, o Centro de Imagiologia e Cirurgia Minimamente Invasiva assume um papel preponderante no compromisso e missão de colocar a aplicabilidade científica ao serviço da investigação, do ensino e da sociedade.

Das suas múltiplas valências, salientam-se o equipamento de Ressonância Magnética para pequenos e grandes animais e uma Tomografia Axial Computorizada (TAC) de grandes dimensões capaz de acolher cavalos e outros grandes animais.

Este Centro aposta também na cirurgia minimamente invasiva através de procedimentos endoscópicos como laparoscopias e artroscopias para investigação e tratamento de problemas clínicos de todas as espécies animais.

Luís Pardon Lamas, cirurgião especialista na área dos equinos e Professor da FMV-ULisboa foi o coordenador deste projeto, o qual considera ser uma estrutura de grande utilidade para a região trazendo uma capacidade de diagnóstico e tratamento até agora inexistentes no país, que irá permitir estabelecer colaborações e apoio a outros investigadores dos sectores clínicos e biomédicos que até agora não eram possíveis.

A cerimónia contou com cerca de uma centena de convidados e com as intervenções do Presidente da FMV-ULisboa, Prof. Rui Caldeira, da Presidente da CCDR LVT, Arq.ª Maria Teresa Almeida, do Reitor da Universidade de Lisboa, Prof. Luís Ferreira e do Prof. Luís Lamas, que pela ocasião descerrou a placa inaugurativa do Centro.