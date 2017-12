Imponente vitória de «Getare» (FR) em Sevilha! (VÍDEO)

Mais uma jornada no Gran Hipodromo de Andalucia, Dos Hermanas (Sevilha), onde as quadras nacionais no passado domingo tiveram uma forte presença.

Getare (FR), da quadra Equi-Club com preparação de Miguel Santos foi o grande protagonista desta jornada montado por Dinis Ferreira, tendo vencido de forma contundente o handicap de 2100 metros sobre a relva do hipódromo sevilhano. Getare (FR) realizou um percurso tranquilo, recuperando aquela ponta final que sempre nos habituou, oferecendo assim a primeira vitória além-fronteiras ao preparador Miguel Santos.

Sobre os 1500 metros, Run to You (FR) da quadra Serrinha e sobre a preparação de Francisco Santos alcançou a 4ª posição seguido de King’s Banquet (FR) da quadra Beatriz Leonor com preparação de Hugo Oliveira e montado por Dinis Ferreira.

Numa manga reservada a equinos de três anos, Jannia (GB) da quadra Espectáculo sobre preparação de Hélder Pereira alcançou a 4ª posição seguido de Mi Serenata (IRE) da quadra AS Maia com preparação de Ismael Mendes.

Ainda nos lugares pontuáveis, Gym Shoes (GB) da quadra Espectáculo sobre preparação de Hélder Pereira que disputou uma prova para Amazonas e Gentlemen, conquistou a 3ª posição.

Reveja o vídeo abaixo.