«Imperador dos Cedros» ruma ao Luxemburgo 4 Fevereiro, 2021 3:47

O cavalo Puro Sangue Lusitano, «Imperador dos Cedros» (Rubi AR x Cortiça por Hostil) de 8 anos, foi vendido a Manon Ackermann e passa a ser montado pela cavaleira luxemburgesa de Grande Prémio, Fie Christine Skarsoe, de 44 anos.

A recordar, que este jovem garanhão aprovado (70,50pts) de enorme talento desportivo da Coudelaria Quinta dos Cedros, foi montado desde os 3 anos, pelo cavaleiro de GP português Vasco Mira Godinho, tendo alcançado em provas FEI para cavalos novos, notas superiores a 77% e vencido todas as 8 provas em que participou entre 2018 e 2020.

Ao Equisport, Bruno Carrilho salienta, “Esta venda é também consequência daquilo que o Cavalo Lusitano tem vindo a alcançar nos últimos anos a nível internacional o que tem aumentado a sua procura em projetos muito relevantes. Por outro lado, é também resultado do excelente trabalho desenvolvido pelo seu cavaleiro Vasco Mira Godinho, a quem muito agradecemos, e que nestes nos últimos 3 anos competiu com o Imperador dos Cedros em provas nacionais e internacionais vencendo todas estas provas, alcançando scores de 86% e sagrando-se também campeões nacionais de cavalos novos, 5, 6 e 7 anos. Estes resultados acabaram por despertar forte interesse de vários cavaleiros internacionais, nomeadamente da cavaleira internacional Fie Skarsoe. O factor continuidade foi determinante na concretização desta operação dado que o Imperador dos Cedros continuará a ser treinado sob a orientação técnica de Jan Bemelmans a quem muito agradecemos a aposta e oportunidade de termos mais um produto da nossa criação a integrar um projeto internacional tão relevante. Aproveito também para felicitar a nova proprietária Manon Ackermann, desejando os maiores êxitos.”

Feliz com a nova montada, Fie Skarsoe afirmou, “When we found Imperador it was love at first sight and the perfect match for Manon and I. It‘s the first Lusitano for me and I am really impressed about his character and his quality and rideability. He‘s still young and we have no hurry with him. We will slowly build him up and see what the future will bring. Vasco already did a fantastic job with him and have to thank him for this. With my trainer Jan will train him towards Grand Prix, I‘m very excited about our future.”

Sobre as perspectivas futuras, Bruno Carrilho concluiu, “Em 2019 criámos um modelo de negócio inovador que consiste em atrair novas soluções e parcerias, com o objetivo de valorizar e potencializar os produtos da Coudelaria Quinta dos Cedros, prolongando o investimento para conseguir a médio/longo prazo atingir parâmetros de rentabilidade interessantes. No seguimento do sucesso desta venda, ao longo de 2021 vamos reforçar este novo modelo de negócio ao qual se juntarão novas parcerias, passando por melhorias significativas das infraestruturas do Centro Alto Rendimento da Quinta dos Cedros e prevemos também a inclusão de mais quatro produtos da nossa criação que, continuarão a ser montados pelo cavaleiro internacional Vasco Mira Godinho, sob a orientação técnica do treinador Jan Bemelmans.”