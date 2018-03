III Raide Hípico de Homenagem a Valerie Clarke – Estremoz 23 Março, 2018 6:12

Organizado pela Associação Hípica de Estremoz e com o apoio da Câmara Municipal, realiza-se no próximo sábado, dia 24 de Março, em Monte Seis Reis, o terceiro raide hipico em homenagem a Valerie Clarke que vai contar com a participação de 17 conjuntos portugueses.

Do programa do evento constam um CEI* 80kms, CEP 40, um CEP 80, e CEN* e uma prova de veteranos.

A britânica Valerie Cecil Mary Clarke, conhecida como “A Inglesa”, nasceu em 1938 em Guilford. Conheceu Portugal e foi viver para São Bento do Cortiço (Concelho de Estremoz), onde começou a sua coudelaria com duas éguas PSI. Sem nunca ter abandonado as provas desportivas, Valerie dedicou-se à criação e desbaste de cavalos, bem como ao ensino de crianças e adultos. Estando sempre envolvida em quase todas as disciplinas equestres, das quais se destacam: os saltos de obstáculos, as provas de ensino, atrelagem e os raides, projectando assim o nome da freguesia e do concelho, pelo país e estrangeiro. Invariavelmente apresentava os seus cavalos nas feiras de Santarém e da Golegã onde eram sempre distinguidos.

