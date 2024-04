III Jornadas Equestres da Juventude – Golegã

Decorreram até domingo, 7 abril, as III Jornadas Equestres da Juventude, cujas atividades repartiram-se pelo Hippos Golegã, Quinta da Labruja e Largo do Arneiro, de referir a renovação das cabines de Júri no Hippos Golegã que agora reúnem melhores condições de trabalho e climatização.

As Jornadas trouxeram à Capital do Cavalo as mais talentosas promessas do Desporto Equestre, 150 atletas participam nas várias provas e categorias, que incluem: Taça de Portugal da Juventude de Saltos de Obstáculos, Concurso Nacional da Juventude, o estágio de Preparação do Campeonato da Europa de Atrelagem de Juvenis, estágio de Treinador Nacional de Dressage Juventude, Campeonato de Portugal de Equitação de trabalho. Porque a formação e atualização são imprescindíveis, referir a realização de vários palestras no auditório do Equuspolis: Competições de Endurance na Juventude com a Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Cavaleiros de Endurance, Isabel Nogueira, Conceitos sobre veterinária desportiva de Equinos – Primeiros Socorros e Bem-Estar Animal com o Dr. Bruno Miranda – Veterinário FEI e Ética no Desporto com a Dra. Anabela Reis, Juiz Nacional de Saltos de Obstáculos.