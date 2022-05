III Jornada do Campeonato de Equitação de Trabalho: Nicole Silva brilha nos Sub-20 (VÍDEO)

Inserido num complexo hoteleiro, o Centro Hipico Hotel Golf Mar no Vimeiro acolheu neste fim-de-semana a III Jornada do Campeonato de Equitação de Trabalho e uma prova internacional qualificativa para o Campeonato do Mundo da modalidade.

No escalão Debutantes com 10 participantes, venceu Gilberto Filipe com Morante ao totalizar 31 pontos. João Gonçalves com Madragoa das Arcas foi segundo classificado (28 pts) conseguindo a melhor pontuação na prova de velocidade 11 pontos. João Bento em terceiro com Jaguar (20pts).

No escalão Sub-16 apenas com 4 participantes, a vencedora foi Leonor Vieira com Conde (8pts).

Nos Sub-20, Nicole Silva com Hábil de Sena foi a vencedora totalizando, 16 pontos. Venceu a prova de maneabilidade e de velocidade, enquanto Leonor Almeida que ficou em terceiro lugar com Assuão, foi a vencedora da prova de ensino.

Nos Consagrados, brilhou Tiago Alves com Eoxido (30pts). Bruno Pica da Conceição foi segundo classificado com Istambul (27pts) e Gilberto Filipe ocupou o terceiro lugar do pódio com Luar da Caniceira (25pts).

Mafalda Galiza Mendes e Isco foram os vencedores no escalão Masters com 43 pts.

Resultados completos AQUI