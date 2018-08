II Jogos Equestres a decorrer em Ponte de Lima 18 Agosto, 2018 18:31

Estão a decorrer na Expolima, em Ponte de Lima os II Jogos Equestres, evento dedicado ao desporto equestre, a nível nacional, promovendo um conjunto de provas das mais diversas disciplinas, desde os Concursos de Saltos, à Equitação à Portuguesa, Equitação de Trabalho, Torneio Ibérico de Horseball, Derby de Atrelagem, Dressage, Cavalhadas e Demonstração de Corridas de Garranos.

Os resultados das provas equestres já estão disponíveis e podem ser consultados através do seguinte link: https://online.equipe.com/pt/competitions/24867

O Município de Ponte de Lima alavanca esta lógica, que procura transformar e fazer evoluir paradigmas, associando-lhe o potencial e experiência técnica e logística adquirida ao longo dos anos na organização de vários eventos equestres de pendor internacional.

Sob a dinâmica do projecto “Ponte de Lima, Destino Equestre Internacional”, o papel do desporto equestre de alta competição é irrefutavelmente manifesto, enquanto motivador de uma série de dinâmicas que se alargam do campo social ao cultural, e deste último, ao económico.