I Festival do Campino – Golegã

A Câmara Municipal da Golegã lançou, durante a Bolsa de Turismo de Lisboa, o programa do I Festival do Campino, que engloba diversas atividades incluindo provas de condução de jogos de cabrestos, prova do boi da guia, picaria à vara larga, prova dos fardos, o festival de folclore do Rancho “Os Campinos d’Azinhaga”, atuação da Sociedade Recreio Musical Azinhaguense 1º de Dezembro com interpretação de Pasodobles, entradas de touros, bênção de Campinos e animais, tasquinhas, animação noturna e fados.

“Esta será uma justa homenagem da Azinhaga, num momento de exaltação e dignificação de um dos maiores símbolos vivos do nosso País, o Campino, exímio na arte de montar a cavalo e lidar o touro bravo no campo”, conclui a autarquia.

O evento vai decorrer entre 26 e 28 de Abril.

Consulte o programa: