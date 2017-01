Humaid Al Mazroui conquista o CEI3* no Dubai 9 Janeiro, 2017 17:14

Os cavaleiros de endurance dos Emirados Árabes Unidos dominaram o CEI3* que decorreu no passado sábado (07/01) no Dubai, pertencendo o triunfo a Humaid Matar Rashed Al Mazroui montando Rajas em representação da Endurance Stables. Al Mazroui completou os 160kms em 6:43:27. Mansour Saeed Mohammad Al Faresi com Tiswan Fageole e Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi montando HLP Bask foram 2º e 3º classificados, respectivamente.

Quanto à participação portuguesa, João Maria Moura (Distinto) e Rui Pereira (Riden), classificaram se, em 55° e 57° respectivamente.

Alinharam 263 conjuntos nesta prova dividida em 5 etapas, de 40km, 35km, 35km, 32km e 18km em terra batida, mas apenas 80 terminaram esta competição.

Resultados –

1º. Humaid Matar Rashed Al Mazroui, UAE (Rajas) 6:43:27

2º. Mansour Saeed Mohd Al Faresi, UAE (Tiswan Fageole) 6:43:28

3º. Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi, UAE (HLP Bask) 6:43:28

4º. Abdulla Ghanim Al Marri, UAE (Tim Ami) 6:48:48

5º. Hamad Obaid Rashed Al Kaabi, UAE (Sahem) 6:49:40.