Hugo Tavares vence o Grande Prémio Sodicentro 10 Abril, 2017 23:02

O Centro Hípico de Coimbra recebeu nos dias 8 e 9 de Abril o seu primeiro concurso de saltos de categoria “B” da temporada que contou com o patrocínio da Sodicentro* e da Câmara Municipal de Coimbra.

O Grande Prémio com obstáculos a 1,30m contou com 17 participantes e foi disputado com desempate. Foram apurados na primeira mão cinco conjuntos com zero pontos, com dois deles a repetirem o zero no desempate (AM5).

Hugo Cardoso Tavares com Kiss de Sobral da Costa foi o mais rápido (41,79s) assegurando a vitória. João Pedro Jácome Gomes foi segundo classificado com Ashes and Snow (49,13s) e em terceiro ficou classificado Ruben Carvalho com Anka Wetts que penalizou 4 pontos no desempate. Hugo Cardoso Tavares com Concorde da Anobra e Miguel António Parente com Stanfour 4 ocuparam a quarta e quintas posições, respectivamente.

*A Sodicentro, concessionário Mercedes para a região de Coimbra, realizou este fim-de-semana, uma acção promocional no Centro Hípico de Coimbra, em que os visitantes puderam conhecer e testar o novo Classe E “All-Terrain” e o novo GLA (Facelift) que chegam agora ao mercado nacional.

Resultados – Grande Prémio