Hugo Carvalho chegou…viu e venceu… É o grande vencedor do 4ª CSN B da Golegã 26 Junho, 2019 9:02

Decorreu no passado fim de semana, no Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres – Hippos Golegã, o quarto CSN B da temporada e onde vimos Hugo Carvalho a participar pela primeira vez no Troféu Hippos Golegã, a ser o grande vencedor do fim de semana.

Os percursos ficaram a cargo do Chefe de Pista Internacional Luis d´Orey e que culminaram no Grande Prémio disputado segundo uma Tabela A com barrage. Apurados para o desempate Hugo Carvalho com Gaucho WH e Pedro Manso com Enzokranich, sendo que o primeiro conjunto limpa o desempate e o segundo acaba por fazer 4 pontos.

No Ranking do Troféu Hippos Golegã, os dois primeiros lugares continuam de Pedro Manso, agora com 486,90 pontos, seguido de António Vozone (418.20) e de Hugo Carvalho, com uma entrada direta para a terceira posição com 330,90 pontos. Este cavaleiro é também o primeiro a conseguir ultrapassar a fasquia de 100 pontos de média de pontos / dia.

Na quarta posição estão agora Filipe Ferreira Gonçalves com 265.60 pontos e Matilde Barrote com 191.40 pontos.

Continua tudo em aberto neste ranking até ao final da temporada, uma vez que há ainda vários concursos pontuáveis e muitos cavaleiros com médias diárias muito boas. Destaque neste campo para Duarte Seabra com 54.50 / dia (13º ranking com apenas 2 dias), Francisco Flemming com 52.70 / dia (7º com 3 dias) e Ivo Carvalho com 51.60 / dia (8º com 3 dias).

O Ranking do Troféu Hippos Golegã está assim a tornar-se bastante disputado para os cinco lugares que dão direito a prémio e estará tudo em aberto até à Feira Nacional do Cavalo em Novembro, uma vez que dos 24 dias correspondentes aos oito concursos, apenas contam os 18 melhores, o que se tornará motivo de grande disputa, entre os cavaleiros.

Para além dos 9 dias já disputados (3 concursos), há ainda mais 15 dias a realizar, correspondente a mais 5 concursos.

O próximo CSN B está marcado para os dias 12 a 14 de Julho, coincidente com mais um recém criado Troféu e de que daremos conta em próxima edição.

Fonte: André Ponces de Carvalho

Confira o Ranking AQUI